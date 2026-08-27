 Assisi, l’Abbazia di San Pietro presidiata ogni fine settimana dai Templari - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Assisi, l’Abbazia di San Pietro presidiata ogni fine settimana dai Templari

Redazione

Assisi, l’Abbazia di San Pietro presidiata ogni fine settimana dai Templari

Gio, 27/08/2026 - 10:42

Condividi su:

Assisi – L’impegno nella custodia del patrimonio religioso e nell’assistenza ai fedeli trova un punto di riferimento costante in Umbria. Presso l’Abbazia di San Pietro ad Assisi, i Templari assicurano ogni fine settimana un presidio continuo, finalizzato a garantire l’apertura delle porte, l’accoglienza dei pellegrini e la tutela degli spazi sacri. L’iniziativa dei Templari Oggi Aps rientra in un programma organico di valorizzazione dei luoghi di culto che interessa diverse regioni italiane e centri europei, fondato su un servizio ecclesiale disciplinato e gratuito.

Presidio continuativo e accoglienza ad Assisi

L’Abbazia di San Pietro, insigne monumento della spiritualità benedettina situato nel cuore della città serafica, vede la presenza attiva dei Templari durante tutti i sabati e le domeniche. Il compito primario consiste nel mantenere accessibile la chiesa a visitatori e fedeli, offrendo un punto di riferimento discreto per l’orientamento, la vigilanza e il rispetto del silenzio liturgico.

L’attività risponde all’esigenza concreta di molti complessi storici che, a causa della carenza di personale o custodi, rischierebbero limitazioni negli orari di apertura o periodi prolungati di chiusura. Ad Assisi, crocevia internazionale di cammini e pellegrinaggi, il presidio permette di restituire piena fruibilità a un bene artistico e spirituale di primaria rilevanza.

La rete di tutela dei luoghi sacri in Italia e all’estero

L’intervento nell’abbazia assisana non costituisce un episodio isolato, ma si inserisce nella direttrice operativa dell’associazione Templari Oggi APS, attiva dal Nord al Sud Italia e in diverse sedi estere. La salvaguardia degli edifici sacri lungo le antiche vie di pellegrinaggio, come la Via Francigena, include interventi diretti di manutenzione ordinaria, riapertura al culto di pievi dimenticate e progetti complessi di recupero strutturale, tra cui l’ex convento di Sassoferrato.

Dalla Chiesa di Ognissanti e San Giacomo alla Pieve di Santa Maria Maddalena, fino alle sedi in Veneto come San Zeno in Poja e alle grandi basiliche romane, il modello operativo coniuga rigore formativo e responsabilità civica.

Inclusione sociale e servizio civile

Accanto alle mansioni di accoglienza e vigilanza monumentale, l’associazione integra percorsi di utilità sociale (effettuati con appositi protocolli firmati con il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Interni) rivolti a giovani in condizioni di vulnerabilità o disagio. L’affiancamento nelle attività di manutenzione dei complessi religiosi e nella custodia degli ambienti diviene uno strumento di formazione pratica e reinserimento nella comunità, basato sull’acquisizione di senso del dovere e dignità personale.

La presenza nell’Abbazia di San Pietro ad Assisi conferma così una vocazione pragmatica: operare nel presente per la tutela tangibile dei beni comuni e della tradizione cristiana.

Luogo: Abbazia di San Pietro, Piazza S. Pietro, 1, 2, ASSISI, PERUGIA, UMBRIA

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!