 Assisi in festa per Santa Chiara e San Rufino: il programma - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Assisi in festa per Santa Chiara e San Rufino: il programma

Redazione

Assisi in festa per Santa Chiara e San Rufino: il programma

Sab, 09/08/2025 - 12:39

Condividi su:

“Assisi è pronta per vivere le celebrazioni di Santa Chiara e del Patrono San Rufino. Sono festività che ricorrono da secoli, ma non sono mai scontate perché questi due Santi parlano ancora oggi, come è proprio dei Santi”.

Lo afferma il vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino alla vigilia della solennità di Santa Chiara e quella di San Rufino, patrono di Assisi e della diocesi, che ricorrono rispettivamente l’11 e il 12 agosto.

“Santa Chiara la pianticella di Francesco, – aggiunge il vescovo – ama la sua città e ogni anno ci fa sentire qualcosa di bello per gli assisani, ma anche per quanti vengono da lontano a cercarla e a mettersi alla sua scuola. San Rufino è il nostro Patrono, senza di lui non ci sarebbe la nostra fede, e con lui abbiamo una speranza di riscoprire le nostre radici per andare avanti con coraggio e con perseveranza. Il cristianesimo è ancora vivo. Lo abbiamo sentito in questi giorni: vivo nei giovani, tantissimi giovani che sono arrivati in Assisi. Anche come comunità diocesana, come comunità assisana – ha concluso il vescovo – onoriamo questi nostri Santi e li sentiamo al nostro fianco”.

Per quanto riguarda la solennità di Santa Chiara, si concluderà il 9 agosto la novena con la santa messa e i vespri presieduti dai Frati minori della fraternità dell’Eremo delle Carceri.

Domenica 10 agosto alle ore 17,30 i primi vespri e la santa messa della solennità saranno presieduti, nella Basilica dedicata alla Santa, dal vescovo Sorrentino. Alle ore 21 nel Santuario di San Damiano si terrà la veglia di preghiera nel transito di Santa Chiara. Presiede il parroco di Santa Maria degli Angeli, padre Saul Tambini. Nel giorno della solennità, nella Basilica di Santa Chiara, sono previste diverse celebrazioni a partire dalle ore 6.30. Alle ore 11 la concelebrazione solenne sarà presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana. Nel pomeriggio, alle ore 17,30, i secondi vespri e la santa messa nel transito di Santa Chiara saranno presieduti da padre Francesco Piloni, ministro provinciale dei frati minori di Umbria e Sardegna.

Per la solennità di San Rufino, patrono di Assisi e della, le celebrazioni in cattedrale inizieranno lunedì 11 agosto alle ore 21 con la veglia di preghiera, la processione e la benedizione della città, presieduta dal vescovo. Martedì 12 agosto sono previste la santa messa delle ore 8 e la concelebrazione solenne delle ore 11 presieduta da monsignor Sorrentino. Un’altra santa messa è prevista alle ore 18, mentre alle ore 21 sempre in cattedrale si terrà il concerto in onore del Santo patrono, a cura della Cappella musicale di San Rufino.

Le celebrazioni di domenica 10 agosto alle ore 17,30 e di lunedì 11 alle ore 11 saranno trasmesse in diretta dall’emittente Maria Vision, in streaming su mariavision.it e sul canale nazionale 255 del digitale terrestre; per l’Umbria sul canale 78.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Perugia

Nell’auto senza assicurazione con la droga nelle mutande, arrestato

Foligno

Intensificati controlli in centro storico, arrestato 31enne ricercato

Foligno

Guerra in Medio Oriente, la Lega Foligno: “Stop strumentalizzazioni: servono unità e rispetto, non propaganda”

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Tredici Pietro compie 28 anni, Gianni Morandi: “Sono orgoglioso di quello che sei”
Comunicati Stampa

Perugia: due pesi e due misure amministrative , il caso di Roberto Spaccini ingiustizia lunga anni

Assisi

Assisi in festa per Santa Chiara e San Rufino: il programma

Ultim'ora Italia

Catania, vasto incendio nella zona industriale: rischio esplosioni

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!