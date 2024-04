Assisi e San Marino stringono i rapporti nel segno del turismo religioso - Tuttoggi.info

Intensificare i rapporti con la Repubblica di San Marino allo scopo di stringere un legame più profondo sul tema del turismo religioso. È questo il significato dell’incontro del sindaco Stefania Proietti con il Segretario di Stato per il turismo Federico Pedini Amati, alla presenza anche di Fabrizio Mandorlini, presidente dell’Associazione presepi italiani, del consigliere regionale della Toscana Andrea Pieroni e di Pietro Berti, responsabile turismo religioso Segreteria turismo di San Marino.



Nel corso dell’incontro il sindaco Proietti ha parlato di “una grande opportunità per le nostre realtà, così vicine, per instaurare forme di collaborazioni finalizzate a mettere in campo azioni di sviluppo del turismo religioso. È importante avviare un percorso comune in un momento storico particolarmente significativo come questo che stiamo vivendo, legato alle celebrazioni per l’ottavo centenario francescano e in vista del Giubileo del 2025 e dell’anniversario del Cantico delle Creature”. La prima cittadina di Assisi ha inoltre sottolineato “con entusiasmo e piacere la preziosa opportunità di siglare un protocollo di intesa tra il Comune di Assisi e la Repubblica di San Marino al fine di stringere un rapporto di proficua collaborazione sulla valorizzazione del turismo religioso e anche del patrimonio storico, artistico e culturale delle due realtà”.