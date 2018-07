Assisi, due spacciatori finiscono ai domiciliari

Due albanesi di 32 e 39 anni sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Assisi in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip del tribunale di Perugia. I due giovani stranieri sono accusati di spaccio di eroina, attività che sarebbe stata messa in piedi nel perugino e tenuta sotto osservazione per mesi da parte dei militari dell’Arma. Il 32enne ed il 39enne, disoccupati, sono stati oggetto di intercettazioni telefoniche che hanno evidenziato i loro costanti contatti con gli acquirenti di droga. In particolare le telefonate tra spacciatori e assuntori hanno evidenziato il modus operandi dei primi, che agivano principalmente all’interno di parcheggi o nelle vicinanze della loro abitazione.

