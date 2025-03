Assisi, denunciato un uomo per inottemperanza al foglio di via obbligatorio - Tuttoggi.info

Nell’ambito dei controlli straordinari del territorio predisposti dalla Questura di Perugia in tutta la provincia, il personale del Commissariato di P.S. di Assisi ha denunciato un uomo, cittadino straniero, classe 1975, per inottemperanza al Foglio di Via del Questore.

Mentre erano impegnati nell’attività di controllo del territorio, gli agenti hanno notato 50enne, soggetto noto per i suoi precedenti di polizia, nei pressi del Vescovato di Assisi.

Dopo averlo avvicinato, i poliziotti lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Assisi per la durata di quattro anni.

L’attività di controllo del territorio è poi proseguita in tutto l’assisano, dove le volanti del Commissariato di P.S. di Assisi, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, hanno pattugliato le principali vie d’accesso alle città, le piazze delle chiese e delle Basiliche e le zone più popolose della città al fine di prevenire anche gli scippi e lo spaccio di stupefacenti.