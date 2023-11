Assisi, celebrata la giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate | Divise in mostra - Tuttoggi.info

Celebrata sabato 4 novembre mattina nel centro storico di Assisi la Giornata dell'Unità nazionale e Festa delle Forze Armate. Le foto

Celebrata sabato 4 novembre mattina nel centro storico di Assisi la Giornata dell’Unità nazionale e Festa delle Forze Armate, anche con l’esposizione di alcune divise dei carabinieri nell’ufficio del turismo in piazza del Comune ad Assisi.

Una piccola mostra in scena per tutta la giornata di ieri alla cui inaugurazione, oltre ai vertici dell’Arma locale, hanno partecipato anche il sindaco Stefania Proietti e il vicesindaco ed ex poliziotto Valter Stoppini. In mostra uniformi e berretti utilizzati negli anni dai Carabinieri e la grande uniforme storica, usata per cerimonie e manifestazioni istituzionali, la famosa divisa color cachi, indossata negli anni ‘70 e ‘80, protagonista anche del celebre film “I giorni della civetta”. La divisa ordinaria invernale e la divisa operativa per servizi di ordine pubblico, entrambe attualmente in uso. L’iniziativa è stata promossa dall’Arma dei Carabinieri e organizzata dalla Compagnia Carabinieri di Assisi, guidata dal capitano Vittorio Jervolino. “I carabinieri sono sempre presenti nella vita della comunità, vigilando quotidianamente sulla sicurezza di cittadini e turisti. La loro presenza è fondamentale anche per i tanti eventi in programma ad Assisi. Li ringraziamo per la vicinanza e la collaborazione”, si legge nella nota di Visit Assisi.

Come ogni anno poi l’amministrazione comunale di Assisi ha deciso di organizzare un calendario di appuntamenti per onorare i caduti nel capoluogo e in tutte le frazioni. Nel centro storico nella mattinata, il corteo da Santa Chiara a Piazza del Comune con la partecipazione di alcuni studenti delle scuole di Assisi. Dopo la messa nella Chiesa di Santa Maria Sopra Minerva, la deposizione della corona al monumento ai caduti di piazzale Trieste. Questa mattina la cerimonia si svolgerà ad Armenzano (ore 10.30) e a Porziano (ore 12). Sempre nel mese di novembre, l’omaggio all’unità nazionale e ai caduti si svolgerà anche nelle altre frazioni di Assisi.

“È un dovere di tutte le istituzioni – ha affermato il sindaco Stefania Proietti – rendere onore a coloro che si sono sacrificati per il nostro Paese, che si sono spesi per la libertà e la democrazia. Oggi più di ieri dobbiamo impegnarci tutti per non dimenticare”.