Assisi approva il rendiconto 2025, avanzo oltre 360mila euro - Tuttoggi.info

Il Consiglio comunale di Assisi, riunito nella seduta odierna, ha approvato il rendiconto di gestione 2025, documento fondamentale che certifica i risultati finanziari, economici e patrimoniali dell’Ente, insieme ad altri importanti atti riguardanti sviluppo infrastrutturale, servizi ai cittadini, viabilità e sicurezza del territorio.

Come illustrato dall’Assessore al bilancio Donatella Casciarri, il rendiconto evidenzia una gestione finanziaria solida e strutturalmente equilibrata. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 si attesta a 15.503.663,71 euro, confermando la stabilità dei conti comunali.

Nel dettaglio, parte accantonata 8.820.065,20 euro, di cui oltre 8 milioni destinati al Fondo crediti di dubbia esigibilità; parte vincolata 5.487.822,46 euro; parte destinata agli investimenti 835.157,59 euro. Da evidenziare che rimane nella disponibilità dell’Amministrazione comunale un avanzo libero disponibile di 360.618,46 euro che rappresenta una “ricchezza netta” che potrà essere utilizzato per spese straordinarie o investimenti. Le entrate mostrano una buona capacità di accertamento e riscossione, con 73,3 milioni di euro accertati e 71,7 milioni riscossi, a conferma dell’efficienza della gestione delle riscossioni. Le entrate tributarie rappresentano il pilastro del bilancio con 21,9 milioni di euro, tra cui IMU per circa 7,57 milioni e attività di recupero evasione per oltre 500.000 euro. Le entrate extratributarie superano le previsioni, raggiungendo circa 12,5 milioni di euro. Gli investimenti (spesa in conto capitale) raggiungono circa 9 milioni di euro, con particolare riferimento a riqualificazione urbana, infrastrutture e interventi finanziati anche con fondi PNRR che hanno permesso di avviare opere senza gravare sull’indebitamento dell’Ente (ad esempio asili nido, Palaeventi, Palazzo Vallemani). La gestione della liquidità evidenzia un fondo cassa finale di 4.026.964,21 euro. L’anticipazione di tesoreria, utilizzata temporaneamente per circa 1 milione nel mese di maggio, è stata interamente rimborsata entro fine anno. Il debito residuo si attesta a 13,9 milioni di euro, con un’incidenza degli interessi pari allo 0,99% delle entrate correnti, ampiamente sotto il limite legale del 10%. Dal punto di vista economico-patrimoniale si ha

un utile d’esercizio di 223.640,43 euro e patrimonio netto di oltre 148 milioni di euro. L’Ente risulta dunque non deficitario secondo tutti i parametri ministeriali.

L’Assessore al bilancio Donatella Casciarri ha dichiarato: “Il rendiconto 2025 conferma la solidità della struttura finanziaria del Comune, con conti in equilibrio, un avanzo positivo e una gestione attenta sia sul fronte delle entrate che delle spese. Abbiamo garantito continuità nei servizi e sostenuto gli investimenti. È stato anche completato in anticipo il recupero del disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario, rafforzando ulteriormente la stabilità dell’Ente”.

Particolare rilievo è stato dato ai servizi ai cittadini, i cui lavori sono stati illustrati in aula dall’Assessore alle Politiche sociali Francesca Corazzi. In particolare è stato approvato all’unanimità dei presenti il protocollo d’intesa con Regione Umbria, Comuni della Zona Sociale 3 e Tribunale di Perugia per l’attivazione dell’Ufficio di prossimità. Lo sportello sarà attivo presso il Palazzo Capitano del Perdono a Santa Maria degli Angeli e offrirà servizi gratuiti di orientamento, supporto alla volontaria giurisdizione e deposito telematico degli atti. L’attivazione del servizio non comporta alcun onere per il bilancio comunale, infatti, grazie al finanziamento regionale sono stati interamente coperti i costi relativi alla formazione del personale, all’acquisto delle dotazioni informatiche e all’allestimento degli spazi.

L’Assessore Francesca Corazzi ha affermato:

“L’Ufficio di prossimità rappresenta un vero e proprio presidio di accesso alla giustizia, soprattutto per le fasce più fragili. Avviciniamo i servizi ai cittadini, riducendo distanze e difficoltà, in piena coerenza con gli obiettivi di digitalizzazione e inclusione. Desidero ringraziare l’intero Consiglio comunale per l’approvazione all’unanimità dell’atto. Questo

dimostra che quando si parla del bene comune e della tutela delle persone, la buona politica va ben oltre l’appartenenza partitica”.

Nel corso della seduta è stata affrontata anche l’interpellanza relativa alla modifica della viabilità in via Ospedale delle Pareti e via dell’Isola Romana. Il Sindaco Valter Stoppini ha ricordato che l’intervento rientra in un progetto da 1 milione di euro finanziato dal Ministero del Turismo per la valorizzazione dei cammini religiosi, articolato in quattro lotti.

“Il progetto mira a migliorare la sicurezza e la fruibilità di un percorso utilizzato da migliaia di pedoni e ciclisti. La modifica della viabilità è stata introdotta in via sperimentale proprio per valutare eventuali criticità, nella consapevolezza dell’impatto sui residenti ma anche della necessità di garantire sicurezza e rispetto dei tempi legati ai finanziamenti”, ha dichiarato il Sindaco Stoppini.

Rispondendo invece all’interpellanza sulla situazione della zona Portali, il primo cittadino ha illustrato le attività svolte in collaborazione con le forze dell’ordine. Numerosi i controlli e i provvedimenti adottati tra il 2025 e il 2026, tra cui denunce, sanzioni, ordini di allontanamento e provvedimenti di DASPO urbano.“L’area è costantemente monitorata con un impegno congiunto di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Continueremo a garantire attenzione e interventi mirati, anche attraverso il potenziamento della videosorveglianza e azioni coordinate sul territorio”, ha dichiarato il Sindaco Valter Stoppini.