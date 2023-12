Assisi, al via il Natale francescano nel segno della Natività | Foto - video - Tuttoggi.info

Assisi, al via il Natale francescano nel segno della Natività e della solidarietà: tante le iniziative dei francescani

È un Natale speciale quello che parte quest’anno ad Assisi, perché coincide con il culmine delle celebrazioni per il grande anniversario dell’ottavo centenario del Natale celebrato da san Francesco a Greccio. Ed è infatti un Natale che vede la Natività protagonista.

Quest’anno al centro della scena c’è infatti un presepe di 240 tonnellate di sabbia, per una dimensione di 8 metri di lunghezza, 4 di altezza e 4 di profondità. L’opera vede rappresentata la Sacra Famiglia con San Francesco e gli angeli, alcuni scorci di Assisi e di Greccio, i pastori e i Re Magi. Il presepe realizzato in piazza inferiore rientra nel progetto dello Jesolo Sand Nativity, quest’anno dedicato alla vita del Santo di Assisi.

Oltre al presepe in piazza, che rimarrà esposto fino al 7 gennaio, la collaborazione tra il Sacro Convento e la città veneta ha portato alla realizzazione nella città di Jesolo e in Assisi, da parte di 14 artisti internazionali, di dodici installazioni in sabbia, che raffigurano gli incontri più significativi che hanno contraddistinto la vita di Francesco. Le offerte raccolte con il Sand Nativity a Jesolo e ad Assisi contribuiranno all’adozione a distanza di medici e infermieri del Centro Medico San Massimiliano Kolbe della diocesi di Koudougou, nel Burkina Faso, l’unico nel dipartimento, che conta 120.000 persone, molte delle quali in gravi condizioni di disagio.

Come da tradizione, non sono mancati albero e videomapping: l’abete posto nella piazza inferiore di san Francesco è stato donato dalla Valle d’Aosta, a completamento del ruolo da protagonista che la Regione autonoma quest’anno ha svolto – in rappresentanza di tutti gli italiani e le italiane – in occasione delle celebrazioni di San Francesco Patrono d’Italia. Si tratta di un abete rosso alto 15 metri proveniente dal Parco di Castel Savoia in Gressoney-Saint-Jean che avrebbe potuto danneggiare il muro di cinta del parco con le radici e il tronco.

A questo è legata un’importante iniziativa di carità: quest’anno, infatti, le palline che addobbano l’albero in piazza portano il nome dei benefattori che con il loro sostegno permetteranno a tante famiglie in difficoltà di trascorrere un Natale sereno. Il videomapping sulla facciata della chiesa superiore della Basilica, completamente rinnovato e realizzato da EnelX grazie al sostegno della Fondazione Perugia, entra pienamente in sinergia con il messaggio spirituale e culturale delle celebrazioni per gli 800 anni dell’esperienza francescana a Greccio. La stella cometa sulla facciata infatti scenderà lentamente invitando i fedeli e i turisti ad ammirare il presepe di sabbia, “dove è deposto – ricordano i francescani – Colui che per noi è nato”.

Le iniziative del Natale presso la Basilica di San Francesco sono realizzate con il sostegno del Comune di Assisi. I vari momenti della cerimonia sono stati inframezzati dalle esibizioni dei Cantori di Jesolo e delle classi quinte dei plessi di Sant’Antonio e Rivotorto dell’I.C.Assisi 1.