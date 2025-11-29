 Assenteismo all’Asp di Reggio Calabria, indagati sette dipendenti - Tuttoggi.info
Assenteismo all’Asp di Reggio Calabria, indagati sette dipendenti

ItalPress

Sab, 29/11/2025 - 15:03

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Sette dipendenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, polo sanitario di Bovalino, sono finiti sotto indagine per interruzione di pubblico servizio, truffa aggravata, falsa attestazione in servizio e furto di energia elettrica. A notificare gli avvisi di garanzia sono stati i Carabinieri della Stazione di Bovalino, su disposizione della Procura di Locri, diretta da Giuseppe Casciaro, a seguito di un’indagine che ha svelato un diffuso fenomeno di assenteismo. Le indagini, avviate nel giugno 2022, hanno ricostruito un meccanismo ben organizzato: i dipendenti timbravano in modo illecito i badge aziendali per sé e per i colleghi assenti, simulando la presenza in servizio e percependo indebitamente retribuzioni non spettanti, con un grave danno per l’Amministrazione regionale e per l’erario. vbo/mca3 (Fonte video: Carabinieri)

