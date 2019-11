Assemblea Elsa, 200 giuristi si ritrovano a Perugia

Più di duecento giovani giuristi saranno a Perugia per tre giorni di studio e confronto, da giovedì 21 a sabato 23 novembre, per la sessantaduesima Assemblea nazionale di Elsa Italia (European Law Students’ Association), sezione italiana dell’associazione universitaria che raggruppa studenti e giovani laureati in Giurisprudenza.

Era dal 1995 che Elsa Italia non si riuniva a Perugia. “Siamo felici e onorati di poter ospitare nella nostra città un evento così importante – commenta Fabrizio Caposiena, presidente di Elsa Perugia –. La nostra sezione ha fortemente voluto questo traguardo e ha lavorato a lungo per raggiungerlo“. “Siamo certi – prosegue Federica Faluomi, ex presidente e responsabile dell’organizzazione dell’evento – che l’assemblea nazionale potrà dare nuovi stimoli agli studenti perugini di diritto e spingerli a un maggiore impegno per la categoria e per la società“.

Cos’è Elsa

Nata a Vienna nel 1981, Elsa ha sede a Bruxelles ed è impegnata in tutta Europa nella realizzazione di visite istituzionali, simulazioni processuali e negoziali, colloqui di orientamento professionale, seminari di approfondimento, conferenze, gruppi di ricerca, tirocini.

Giovedì la manifestazione si aprirà con una conferenza aperta a tutti. L’appuntamento è alle ore 14.30 nella Sala dei Notari, in Piazza IV Novembre a Perugia, con “Ecosostenibilità e diritto agro-alimentare. Alla scoperta delle realtà locali”. Il convegno sarà moderato dal Professor Antonio Boggia del Dipartimento di Agraria dell’Università di Perugia. Dopo i saluti delle autorità comunali, del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di Perugia, Andrea Sassi e della Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Umbria, Ilaria Caporali, prenderanno la parola i relatori: Aboca spa (main sponsor della Conferenza), l’Azienda Familiare Agraria Orsini, il Presidio Slow Food Umbria e il prof. Marino Marini dell’Università dei Sapori.

Dopo la conferenza si aprirà la sessione plenaria. Venerdì e sabato i partecipanti saranno impegnati nei workshop, suddivisi per aree tematiche: presidenza, segreteria, tesoreria, marketing, seminari e conferenze, attività accademiche e STEP (Student Trainee Exchange Programme), per poi terminare con la plenaria di chiusura del sabato sera, in cui verranno prese le decisioni logistiche per l’anno sociale appena iniziato.

Momento di ulteriore collegamento con Perugia sarà il Gala Ball del venerdì sera, che ELSA Perugia ha organizzato presso la Tenuta Montenero di Deruta.

