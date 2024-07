Assemblea Brt, scintille politiche e primo nodo per la Giunta Ferdinandi

La politica accende i riflettori sull’incontro pubblico in programma martedì sera sul Brt (il Metrobus che dovrebbe unire Castel del Piano, San Sisto e Fontivegge) convocato alle 21 in via Cimarosa, nei locali del comitato elettorale di Vittoria Ferdinandi. Un incontro al quale sarà presente la sindaca insieme all’assessore alla Mobilità Pierluigi Vossi.

L’opposizione all’attacco: “Irrituale e surreale”

L’opposizione consiliare stigmatizza in una nota congiunta “l’irrituale e surreale scelta del sindaco Ferdinandi di incontrare i cittadini non in sale pubbliche ma in una sede di partito (ovviamente di sinistra)”.

“A dispetto dei roboanti proclami enunciati sia durante la campagna elettorale che nel suo discorso di insediamento in Consiglio Comunale,” si legge nel comunicato “della volontà di ricucire la profonda spaccatura creatasi in città con le ultime elezioni, il neo sindaco (al maschile, ndr) Ferdinandi non trova di meglio che utilizzare una sede del suo comitato elettorale di San Sisto per incontrare i cittadini e parlare del progetto del Brt, assieme al neo assessore alla mobilità Vossi.”

“Rimaniamo francamente basiti da una scelta assolutamente inadeguata, trattandosi soprattutto della prima uscita pubblica del sindaco, che evidentemente non ha ben compreso che la campagna elettorale è terminata e che ora ha l’onere di rappresentare tutta la comunità cittadina, anche quel 48 per cento che non l’ha votata. Non ci risulta infatti che a San Sisto – sottolineano i consiglieri di opposizione – non vi siano sale o spazi pubblici o anche di associazioni adeguati per ospitare un evento pubblico, come accaduto negli anni passati e che consenta a tutti i cittadini di partecipare senza sentirsi a disagio”.

“Scegliere o anche solo acconsentire di svolgere un incontro istituzionale in una sede elettorale tradisce e svela il ritorno al modus operandi della sinistra al quale eravamo tristemente abituati, ovvero quello di gestire la politica cittadina come quella di un circolo di partito. Le scelte strategiche per la città – conclude l’opposizione di centrodestra – sulle quali siamo ancora in attesa, dopo mesi di prese di posizioni pilatesche, di un’opinione chiara da parte del Sindaco, si condividono coi cittadini in luoghi pubblici e neutrali, non nei comitati di propaganda”.

Ferdinandi: “Il vero problema è stato la mancanza di coinvolgimento”

In serata è arrivata con un video sui social la risposta della sindaca Ferdinandi, che ha spiegato come lei e l’assessore Vossi siano stati invitati dai Comitati cittadini che ha organizzato l’incontro. Ribadendo la propria disponibilità ad incontrare tutti i cittadini, in qualunque forma siano organizzati.

Ferdinandi accusa l’opposizione di guardare il dito e non la luna: “Il cuore del problema – ribatte – è la totale mancanza di coinvolgimento e di partecipazione che i cittadini e le cittadine hanno dovuto subire rispetto a un progetto che avrà un impatto così grande sulla loro qualità della vita come quello del Metrobus”.

Le scelte sul Brt

Al di là delle schermaglie politiche, con un inizio di consiliatura tutt’altro che all’insegna della collaborazione, l’amministrazione Ferdinandi è chiamata ad assumere presto una decisione sul Brt, vista l’imminenza dei lavori (alcune aree di cantiere sono state già transennate) e la scadenza (2026) di un progetto finanziato con fondi Pnrr. Alcune associazioni e comitati che hanno sostenuto Vittoria Ferdinandi durante la campagna elettorale attendono che il progetto venga profondamente rivisto o, come da alcuni suggerito pubblicamente, addirittura bocciato, anche a costo di pagare penali.