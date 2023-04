“Quella sulla sicurezza è la nostra prima sfida, intesa come sicurezza stradale, nei cantieri, nelle infrastrutture. In questo contesto la tecnologia risulta un alleato prezioso”. Così l’Amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi, in occasione dell’inaugurazione del primo “Safety Point” nell’area di servizio Casilina Est nato dalla collaborazione con Polizia di Stato.

xb1/trl/gsl