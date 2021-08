Aspi, dal Governo ok a golden power per cessione a Cdp - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – In merito alla sottoscrizione dell’accordo per la cessione dell’intera partecipazione detenuta in Autostrade per l’Italia Spa (Aspi) tra Atlantia ed il Consorzio costituito da Cdp Equity Spa, The Blackstone Group International Partners Llp e Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp, oggi è pervenuta all’acquirente l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio al perfezionamento della transazione ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 21 del 15 marzo 2012 (Golden Power). Il perfezionamento dell’operazione resta subordinato all’avveramento di ulteriori condizioni sospensive previste nell’accordo di cessione. Queste sono: efficacia dell’accordo transattivo tra Aspi e il Mit e del Piano Economico Finanziario, sostanzialmente in linea con le bozze allegate al Contratto e già accettate da spi e sottoposte al Mit per approvazione; piena validità delle concessioni in capo ad Aspi e alle altre società del gruppo Aspi; ottenimento dell’autorizzazione antitrust senza imposizioni di condizioni o rimedi che abbiano un “Impatto Negativo” (come specificamente definito nel Contratto) su Aspi, l’operazione, l’acquirente, i suoi soci e/o le rispettive affiliate e/o Atlantia e/o le sue affiliate; l’ottenimento dei waivers da parte degli enti finanziatori del gruppo Aspi, inclusi i bondholders, anche in relazione alla liberazione delle garanzie prestate da Atlantia che assistono alcuni finanziamenti erogati ad Aspi; l’ottenimento dei waivers da parte degli enti finanziatori di Atlantia, inclusi i bondholders; conferma da parte della Consob che non si debba lanciare Opa su Autostrade Meridionali in conseguenza dell’operazione; (rilascio delle autorizzazioni del Mit per il cambio di controllo del concessionario; (h) assenza di provvedimenti da parte di autorità che possano impedire l’operazione nei termini previsti dal Contratto o comunque avere un Impatto Negativo sull’operazione, Aspi e/o le sue controllate e/o l’acquirente. Il termine ultimo per l’avveramento delle condizioni sospensive (Long Stop Date) è fissato al 31 marzo 2022.

