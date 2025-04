Asp Palermo, Levita "Vicini alle persone con medicina di prossimità" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “L’obiettivo dell’Asp è di avvicinarci alle persone rientrando pienamente nell’ottica della medicina di prossimità”. Lo ha detto il Direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita, in occasione dell’Open day itinerante che, a bordo dei propri camper della prevenzione, gira in lungo e in largo la provincia, portando realmente la “sanità tra la gente”. La tappa di oggi di piazza Piazza Castelnuovo, a Palermo, è stata realizzata in occasione del Lions day. L’adesione è stata enorme con ben 424 prestazioni complessive in 5 ore di attività, tra cui 117 di prevenzione cardiovascolare, 54 degli screening pediatrici logopedico e visivo, 59 degli screening oncologici (tumore della mammella, cervicocarcinoma e tumore del colon retto), 43 dello screening del diabete, 29 delle malattie infettive sessualmente trasmesse e 35 le vaccinazioni, mentre i veterinari hanno impiantato 19 microchip gratuiti nell’ambito delle attività di prevenzione del randagismo e gli operatori dello sportello amministrativo hanno esitato 68 richieste di esenzione ticket per reddito. Presenti a Piazza Castelnuovo anche la Polizia di Stato con un ufficio mobile, l’Esercito con un Info-point, il servizio 118 e la Croce Rossa Italiana.

mgg/ (Fonte video: Asp di Palermo)