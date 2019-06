Bufalini e Grifani-Donati entrano in Tela Umbra, nasce filiera plurisecolare artigianato artistico

Asp “Bufalini” e “Grifani-Donati” entrano in Tela Umbra. Nasce la filiera plurisecolare dell’artigianato artistico unico al mondo: fra tradizione, storia, eccellenza della produzione con uno sguardo al futuro, alla formazione e creazione di nuove figure professionali e sbocchi sui mercati non solo di “nicchia”.

Il corso del terzo millennio di Tela Umbra riparte da alcune importanti novità di carattere giuridico-statutarie e gestionali a partire dall’ingresso nella Cooperativa di simboli della tradizione e dell’artiginato di qualità come la Tipografia “Grifani Donati” e l’Asp “G.O. Bufalini”. Nasce così una filiera plurisecolare dell’artigianato artistico unico al mondo: fra tradizione, storia, eccellenza della produzione con uno sguardo al futuro, alla formazione e creazione di nuove figure professionali e sbocchi sui mercati non solo di “nicchia”.

A farne l’annuncio ufficiale è stato il presidente di Tela Umbra Pasquale La Gala, assieme alle socie della Cooperativa, nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco Luciano Bacchetta, dell’assessore alla Cultura Michele Bettarelli, del Presidente Asp “G.O. Bufalini” Stefano Briganti e Gianni Ottaviani per la Grifani-Donati.

“La scelta dei nuovi soci – ha precisato La Gala – risponde alla chiara e precisa visione di mettere insieme tre storiche e prestigiose ‘istituzioni’ tifernati legate da un fil rouge comune, artigianato, arte e mestieri, che erano già nelle intenzioni dei Baroni Franchetti e del Marchese G.O. Bufalini. I tre soggetti, in sintonia di intenti e fattiva collaborazione, si prefiggono di realizzare progetti, anche europei, corsi di formazione e iniziative varie, volte a diffondere non solo messaggi culturali alla città, ma anche stimolare i giovani verso la conoscenza e la creatività nel rispetto delle idee e dei desideri dei benefattori”.

In questo quadro, ha sottolineato ancora il Professor La Gala, “si lavorerà anche per offrire un maggior rilievo ai Musei di Tela Umbra e della Grifani-Donati in termini di pubblicità e di visitatori. Fondamentale in tutto questo è la presenza del Comune di Città di Castello e della Regione Umbria, che pur non essendo più socia eroga un significativo contributo di oltre 100 mila euro”.

Il sindaco Bacchetta ha voluto evidenziare il ruolo di eccellenza e mantenimento delle secolari tradizioni non solo artigianali, ma artistico-culturali che Tela Umbra porta avanti con grandi risultati in termini di immagine a livello nazionale ed internazionale: “In questo il ruolo delle socie-lavoratrici, eredi di una tradizione unica nella lavorazione dei tessuti di pregio è fondamentale e orgoglio per tutta la città. Il Comune è sempre stato vicino a Tela Umbra e lo sarà sempre. Oggi con l’ingresso di due pezzi di storia significativa della città come Bufalini e Grifani-Donati continuerà ad esserlo”.

Anche Bettarelli ha definito “importante e strategico, per il consolidamento societario e di immagine della Tela Umbra, l’ingresso di due nuovi soci che sono vanto della comunità locale e permetteranno alla Cooperativa di raggiungere risultati significativi”. “Stiamo lavorando alla predisposizione di un corso di formazione professionale a livello europeo rivolto in particolare ai giovani sulla figura dell’operatore di tessitura – ha detto il Presidente di Asp Bufalini Briganti – in grado di coniugare il rigoroso rispetto dell’apprendimento di tecniche secolari ed uniche di lavorazione dei tessuti con l’esigenza di guardare al futuro attraverso i nuovi strumenti”. Ottaviani per “Grifani-Donati” ha parlato di “secoli di storia che si mettono insieme per creare una virtuosa sinergia e filiera dell’artigianato artistico e di tecniche di lavorazione che tutto il mondo ci invidia”.

