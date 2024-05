Asma, in Senato focus su diagnosi precoce e cure - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Solo in Italia 2,6 milioni di persone soffrono di asma e 3,3 milioni di BPCO.

In occasione della giornata mondiale dell’Asma si è svolto in Senato un convegno, aperto dal Presidente della 7a Commissione permanente Roberto Marti, che si è concentrato sulle necessità dei pazienti e sull’importanza di diagnosi precoce e cure efficaci. L’evento, realizzato con il contributo non condizionante di Sanofi, AstraZeneca, Chiesi Italia e GSK, ha visto anche la partecipazione attiva della FederAsma e Allergie e dell’Associazione Respiriamo Insieme APS.

f04/mgg/gtr