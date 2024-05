ROMA (ITALPRESS) – “L’asma è una di quelle patologie con cui tutti i giorni ci confrontiamo. Riconosciamo nella prevenzione un ruolo altrettanto importante rispetto a quello della terapia”. Lo ha detto Antonio D’Avino, presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri, a margine di un convegno in Senato per la giornata per la Giornata Mondiale dell’Asma.

f04/mgg/gtr