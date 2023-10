ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha partecipato, a Roma, al Nuovo Mercato Esquilino, alla quinta tappa del progetto ASL in Camper, ha ricordato “l’importanza di lavorare sulla prevenzione dei tumori al seno” specificando come per la stessa “mancata prevenzione si continui a morire”. xl5/vbo/gtr