Asilo nido comunale Paperino di Magione, la festa di Natale concluderà un anno ricco di iniziative - Tuttoggi.info

L’Asilo Nido Comunale Paperino di Magione festeggerà l’arrivo del Natale con un evento aperto alle famiglie e ai piccoli fruitori dell’asilo che si terrà il 22 dicembre nei locali della proloco di San Savino a conclusione di un anno ricco di iniziative di cui fa il punto Robert Bonino, coordinatore pedagogico Rete Lilliput della Cooperativa Polis Gestore insieme ad Isola Cooperativa Sociale dell’Asilo Nido Comunale di Magione che resterà aperto anche dal 22 al 29 dicembre e dal 2 al 5 gennaio.

“L’anno educativo dell’asilo nido comunale Paperino di Magione – fa sapere Robert Bonini – si è aperto il 31 agosto, in anticipo rispetto alla maggior parte dei servizi educativi, nella sede provvisoria della Scuola dell’Infanzia di Casenuove di Magione che ospiterà fino a luglio il servizio essendo in corso l’ampliamento della struttura di Magione. Dopo la sperimentazione dello scorso anno è stata riproposta una modalità pedagogica di inserimento compartecipato per i nuovi iscritti. Infatti, dopo un colloquio preliminare e per facilitare la creazione di un clima di fiducia tra servizio e famiglia, l’accoglienza dei nuovi bambini iscritti si è svolto in due-tre giornate durante le quali bambini e genitori hanno potuto trascorrere del tempo di qualità insieme al nido.”

Tra le iniziative attuate durante l’anno si ricordano, nel mese di ottobre, la fine degli ambientamenti tra natura ed animali presenti nell’Azienda Agraria ‘Ippogrifo’ di Magione e la festa dei nonni, celebrata con laboratori esperienziali. I bambini del Nido Paperino, con il prezioso supporto dei loro nonni e all’interno di un laboratorio intergenerazionale espressivo denominato ‘Olipittando’ e svolto nelle sezioni del servizio, hanno creato a novembre degli elaborati partecipando di fatto alla rassegna ‘Olivagando’. Le creazioni sono state esposte presso i locali della Biblioteca Comunale di Magione Vittoria Aganoor Pompilj.

Sempre durante la settimana di ‘Olivagando’ i bambini più grandi iscritti al servizio hanno potuto visitare il Molino Centumbrie di Agello, vivendo così una mattinata speciale e ricca di proposte esperienziali. Lo spostamento è stato possibile grazie all’Amministrazione Comunale che ha messo a disposizione dei pulmini con gli appositi riduttori.

In occasione della settimana nazionale Nati Per Leggere e della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, a novembre è stato organizzato un laboratorio di lettura alta voce con drammatizzazione di libri di testo. Sono intervenute Andreina Panico, volontaria NPL e Federica Volpi, Bibliotecaria della Società Cooperativa Sistema Museo e volontaria NPL. Durante i mesi si sono svolti tre eventi in-formativi 0-6 presso il salone della Pro Loco Cinque Mulini di Casenuove di Magione aperti alle famiglie dei piccoli iscritti al Nido e a tutte le famiglie del territorio. Ciò è stato reso possibile grazie alla grande disponibilità mostrata dall’Associazione che ha messo a disposizione il locale.

Il 7 novembre si è svolto un corso di educazione sanitaria sulla disostruzione pediatrica a cura degli istruttori Deborah Bruni e Maurizio Corsi del Centro di Alta formazione Hands for life. Il 10 novembre la dottoressa Alessandra Paglino, pediatra dell’Associazione culturale pediatri Umbria ha condotto una tavola rotonda su genitorialità e buone pratiche per lo sviluppo dei bambini. Il 12 dicembre si è parlato di come stimolare il linguaggio e sostenerne lo sviluppo nella fascia 0-6 con la logopedista Martina Casali. Dal mese di settembre, all’asilo nido comunale Paperino di Magione, è inoltre attivo lo spazio educativo di ascolto familiare, condotto dal pedagogista Bonini Robert e dedicato ai genitori dei bambini iscritti.