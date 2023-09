Asfaltata via Gallenga, a ottobre lavori a Elce e via Dal Pozzo

Piano strade, il punto sugli interventi in corso e quelli che partiranno il mese prossimo

Sopralluogo dell’assessore ai Lavori pubblici, Otello Numerini, insieme al tecnico Antonio Tata, per verificare l’intervento di bitumatura in via Gallenga e in via Magnini, effettuato dopo i lavori di sostituzione delle reti realizzati da diverse aziende che erogano servizi pubblici. La lunghezza del tratto stradale bitumato è di circa 500 metri lineari e in alcuni punti, oltre che la parte carrabile, è stata rifatta anche la pavimentazione dei marciapiedi.

In particolare, negli ultimi tre anni su via Gallenga è stata realizzata la rete in fibra ottica, nonché sostituite le condotte dell’acquedotto e del gasdotto. La strada è stata interessata anche dal passaggio di una linea elettrica in media tensione che collega la zona di via Cortonese con quella di via Campo di Marte.

I molteplici interventi operati da differenti aziende hanno, pertanto, determinato lo slittamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione che già erano previsti nel piano delle bitumature del 2022.

“Nelle settimane precedenti – ha sottolineato l’assessore Numerini – siamo intervenuti in via Canova a Lacugnano, in via della Barca a Ponte San Giovanni ed in via Gallenga/via Magno Magnini dove, contestualmente, sono stati messi in sicurezza i marciapiedi. Attualmente si sta lavorando, in contemporanea, lungo la strada di Montelaguardia ed in via dell’Agricoltura/via della Gomma a Balanzano. Nel mese di ottobre, invece, partiranno i lavori in via Tassi, via Purgotti e via Verga nella zona di Elce, nonché in via Enrico Dal Pozzo, strada che conduce al cimitero monumentale”.