MILANO (ITALPRESS) – Sarà Milano a ospitare per la prima volta gli Asecap Days, l’evento che riunisce una volta l’anno le principali concessionarie autostradali europee e mondiali, in una tre giorni di dibattiti e approfondimenti sulle trasformazioni della mobilità moderna. In vista dell’appuntamento in programma dal 13 al 15 maggio si è tenuto l’incontro istituzionale “Dall’Europa a Milano: un viaggio nel futuro”, organizzato da Milano Serravalle – Milano Tangenziali.

