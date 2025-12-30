 Ascolti tv, vince 'Se fossi te' su Rai1 - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ascolti tv, vince ‘Se fossi te’ su Rai1

tecnical

Ascolti tv, vince ‘Se fossi te’ su Rai1

Mar, 30/12/2025 - 13:03

Condividi su:

(Adnkronos) – La fiction ‘Se fossi te’, in onda ieri 29 dicembre su Rai1, vince la sfida della prima serata con 3.104.000 spettatori, raggiungendo il 20,8% di share. Medaglia d’argento per ‘Ennio Doris – C’è anche domani’ su Canale 5 che ha raccolto 1.386.000 spettatori con uno share del 9,8% mentre su Rete 4 ‘Non ci resta che piangere’ ha totalizzato 997.000 spettatori (6,3% share). 

Fuori dal podio troviamo Italia 1 con ‘Will Hunting – Genio ribelle’ che ha incollato davanti al video 984.000 spettatori (6,2% share) mentre ‘Vita da gatto’ su Rai3 ha segnato 723.000 spettatori (4% share). A seguire: Nove con ‘Cash or Trash – Il Natale dei Tesori’ (691.000 spettatori, 4,4% share); La7 con ‘La Torre di Babele’ (670.000 spettatori, 3,6% share); Rai2 con ‘Il Collegio’ (505.000 spettatori, 3,5% share); Tv8 con ‘I tre moschettieri – D’Artagnan’ (452.000 spettatori, 2,9% share). 

In access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha raggiunto 5.183.000 spettatori (25,9% share) mentre ‘Affari tuoi’ su Rai1 ha interessato 4.716.000 spettatori (23,4% share). 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!