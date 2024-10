Ascolti tv, 'Temptation Island' domina prima serata con 23,1% - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - La penultima puntata di 'Temptation Island' su Canale 5 vince la prima serata con 3.244.000 di spettatori e il 23,1% di share. Segue Rai 1 con il film 'House of Gucci' con 1.894.000 di spettatori e l'11,9% di share. Terzo posto per La7 con il programma 'DiMartedì' di Giovanni Floris che ha ottenuto 1.491.000 di spettatori e 8.9% di share.

Fuori dal podio troviamo Italia 1 con il film 'The Foreigner' con 892.000 spettatori e il 5,8 di share mentre Rai 2 con 'The Floor – Ne rimarrà solo uno' ha totalizzato 860.000 spettatori e il 5.2% di share. Seguono: Rete 4 con 'È sempre Cartabianca' (808.000 spettatori, 5,7% share): Rai 3 con 'Le ragazze' (772.000 spettatori, 4.2% share); Tv8 con 'X Factor' (699.000 spettatori, 4,1% share) e Nove con 'Best Weekend' (345.000 spettatori, 1,9% share).

Nell'access prime time, 'Affari Tuoi' su Rai 1 si conferma leader con 5.724.000 spettatori e il 26,7% di share mentre 'Striscia la Notizia' su Canale 5 ha raggiunto 2.935.000 di spettatori e il 13,7% di share. Su La7, 'Otto e Mezzo' è stato visto da 1.695.000 di spettatori (7,9% share) mentre su Nove 'Chissà chi è' ha registrato 629.000 spettatori (2,9% share).