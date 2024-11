Ascolti tv, il nuovo show 'This is Me' vince la prima serata - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - 'This is Me', il nuovo show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin che racconta i sogni realizzati degli ex alunni della scuola di 'Amici' di Maria De Filippi, è stato il programma più visto del prime time di mercoledì, con 3.213.000 spettatori e il 22.24% di share. Da segnalare anche il fatto che 'La Corrida' di Amadeus sul Nove conferma il trend di crescita anche nella terza puntata e realizza 1.132.000 spettatori con il 6.1% di share, nella prima parte, 694.000 spettatori con il 7.2%, nella seconda. La seconda puntata, la scorsa settimana, aveva fatto segnare 1.060.000 telespettatori con il 5.8% di share, guadagnando terreno rispetto alla puntata d'esordio che aveva ottenuto 982.000 telespettatori con il 5,5% di share.

Tra gli altri ascolti di prime time: su Rai1 la serata benefica 'Noi e…' ha totalizzato 1.525.000 spettatori con il 9.6% di share, su Rai3 'Chi l’ha visto?' 1.567.000 spettatori e il 9.39% di share, su Rai2 'Stucky' ha realizzato 1.562.000 spettatori e il 7.8% di share, su La7 'Una Giornata Particolare' 1.320.000 spettatori e il 7.62% di share, su Italia1 'xXx – Il ritorno di Xander Cage' 757.000 spettatori e il 4.36% di share, su Rete4 'Fuori dal Coro' 697.000 spettatori e il 4.9% di share, su Tv8 '4 Ristoranti' 415.000 spettatori e il 2.1% di share.

Nell'access prime time è Rai1 a dominare con 'Cinque Minuti' (4.506.000 spettatori, share 21.71%) e 'Affari Tuoi' (5.594.000 spettatori, share 26%).