Ascolti tv, 'Biancaneve e i sette nani' su Rai 1 vince prima serata - Tuttoggi.info

Ascolti tv, 'Biancaneve e i sette nani' su Rai 1 vince prima serata

Ascolti tv, ‘Biancaneve e i sette nani’ su Rai 1 vince prima serata

Ven, 02/01/2026 - 12:03

(Adnkronos) – ‘Biancaneve e i sette nani’ ha vinto la prima serata di ieri, giovedì 1 gennaio, con il 15,9% di share. Il classico d’animazione Disney ha tenuto incollati allo schermo 2.831.000 telespettatori, seguito a brevissima distanza da Canale 5 che, con il film ‘Santocielo’, ha raccolto 2.255.000 telespettatori pari al 15,5%. Su Rete 4 lo speciale di ‘Quarto Grado’ sulla tragedia di Crans-Montana ha totalizzato 1.251.000 telespettatori e il 9% di share. Su Italia 1 ‘Harry Potter e il prigioniero di Azkaban’ ha ottenuto 1.199.000 telespettatori e il 7,6%.  

Su Rai 2 la serie ‘Delitti in Paradiso – Un Natale nel mistero’ ha raggiunto 1.181.000 telespettatori, pari al 7%, mentre su Rai 3 il western di Martin Scorsese ‘Killers of the Flower Moon’ ha intrattenuto 584.000 telespettatori, pari al 4,4%. Sul Nove ‘The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo’ ha segnato 473.000 telespettatori e il 3% e su Tv8 ‘Frankenstein Junior’ 497.000 telespettatori e il 2,8%. Infine, su La7 ‘L’impero del sole’ ha registrato 307.000 telespettatori e il 2,2%. 

 

Nella fascia access prime time, su Canale 5 ‘La ruota della fortuna’ ha conquistato 5.227.000 telespettatori e il 26,5% di share, mentre su Rai 1 ‘Affari tuoi’ ha totalizzato 4.630.000 telespettatori e il 23,4%. 

