Ascolti tv 24 marzo, 'Le Libere Donne' su Rai1 vince il prime time - Tuttoggi.info

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Ascolti tv 24 marzo, ‘Le Libere Donne’ su Rai1 vince il prime time

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Ascolti tv 24 marzo, ‘Le Libere Donne’ su Rai1 vince il prime time

Mer, 25/03/2026 - 13:02

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(Adnkronos) –
Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera martedì 24 marzo con la serie ‘Le Libere Donne’ che è stata seguita da 2.989.000 telespettatori pari al 18,1% di share. Secondo gradino del podio per ‘DiMartedì’ che consegna a La7 un record di ascolti forte di 2.196.000 telespettatori e il 14,6% di share. Terzo posto per Canale5 con ‘Grande Fratello Vip’ seguito da 1.813.000 telespettatori (share del 15,3%).  

Fuori dal podio su Italia1 ‘Spider-Man 2’ ha totalizzato 934.000 telespettatori e il 5,6% mentre su Rai3 ‘FarWest’ ha interessato 678.000 telespettatori (4,4% di share). Su Retequattro il programma ‘È Sempre Cartabianca’ è stato seguito da 523.000 telespettatori pari al 4% di share mentre su Rai2 ‘Stasera a Letto Tardi’ ha interessato 463.000 telespettatori raggiungendo uno share del 3%. Sul Nove ‘Cash or Trash – La Notte dei Tesori’ è stato visto da 387.000 telespettatori con il 2,2% mentre su Tv8 ‘Italia’s Got Talent’ ha intercettato 329.000 telespettatori registrando uno share del 2,5%.  

Nell’access prime time su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 5.248.000 telespettatori (share del 24,6%) mentre su Rai1 ‘Affari Tuoi’ è stato seguito da 4.928.000 telespettatori ( share del 23%). Sempre sulla rete ammiraglia Rai ‘Cinque Minuti’ ha realizzato 4.217.000 telespettatori e il 20,8% di share. 

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