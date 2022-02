Ascoli – Perugia, la protesta dei tifosi: “Siamo esausti”

Nel mirino dei supporters bianconeri le misure anti Covid, le multe e il calendario "spezzatino" | Dall'Umbria in 450 per spingere il Grifo

Saranno al Del Duca, sabato, per la partita tra Ascoli e Perugia (fischio di inizio alle 18.30). Quasi un derby, anche per il blasone delle due squadre, che rimandano alle sfide in Serie A. Ma i tifosi bianconeri ci saranno solo per l’attaccamento “alla maglia e alla città”.

Nel mirino dei tifosi dell’Ascoli le restrizioni anti Covid, ritenute ingiuste e inopportune. Un ostacolo al tifo. Con molti tifosi costretti a pagare multe esose.

A questo si aggiunge lo spezzatino, che costringerà i supporters dell’Ascoli a tre trasferte di seguito di mercoledì, alle 18. Roba da costringere tanti a casa.

“Siamo esausti, ma non molliamo!” la risposta dei tifosi dell’Ascoli.

Intanto i tifosi del Perugia si preparano alla trasferta (450 i biglietti messi a disposizione per il settore ospite). Stesse regole, ovviamente, per l’accesso allo stadio, a cominciare dal possessore del Green pass rafforzato.