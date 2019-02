Ascensori e scale mobili ko in Campo della Fiera

share

A seguito di un grave guasto verificatosi questa mattina all’impianto elettrico del parcheggio di Campo della Fiera, non sono funzionanti le scale mobili e gli ascensori. Lo rende noto l’Assessorato ai Trasporti e Mobilità.

Sono in corso gli accertamenti tecnici da parte di Vigili del Fuoco, personale tecnico del Comune e Polizia Municipale subito intervenuti.

Intanto, in collaborazione con Busitalia, il Settore Mobilità e Trasporti del Comune ha attivato il servizio navetta sostitutivo.

share

Stampa