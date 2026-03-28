Aryna Sabalenka trionfa a Miami, Gauff sconfitta 2-1 in finale - Tuttoggi.info

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Aryna Sabalenka trionfa a Miami, Gauff sconfitta 2-1 in finale

ItalPress

Aryna Sabalenka trionfa a Miami, Gauff sconfitta 2-1 in finale

Sab, 28/03/2026 - 23:48

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MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Numero 1 del tennis mondiale e ancora regina del “Miami Open”, quarto Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 9.411.725 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Aryba Sabalenka si aggiudica il torneo battendo in finale la statunitense Coco Gauff, quarta testa di serie, con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3 in 2 ore e 11 minuti di match.
La 27enne di Minsk, dunque, si conferma detentrice del titolo con la “ciliegina” del “Sunshine Double”, diventando la quinta giocatrice di sempre a centrare l’accoppiata Indian Wells-Miami. Per la bielorussa è il terzo titolo del 2026 (il 23esimo in carriera su 43 finali), dopo i trionfi a Brisbane e Indian Wells.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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