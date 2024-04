Artizzu (AD Sogin) “Informare per superare i timori nel nucleare” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Apriamo gli impianti per far vedere quello che facciamo, ma anche per rendere la popolazione, soprattutto quella che incide sui nostri impianti, informata su quanto non siano pericolosi. Il nucleare in realtà da tempo non costituisce più un problema tecnico. E’ un problema di comunicazione, di informazione e di confidenza. Quanto più la gente è confidente e conosce ciò che facciamo, tanto più si fida del nucleare e di noi e tanto più potrà deliberare conoscendo”. A dirlo in un’intervista all’Italpress Gian Luca Artizzu, CEO di Sogin, società di Stato responsabile della dismissione degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi.

