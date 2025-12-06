 Artigianato, Fidanza (Fdi-Ecr): "Difendere pmi da concorrenza sleale" - Tuttoggi.info
Artigianato, Fidanza (Fdi-Ecr): “Difendere pmi da concorrenza sleale”

Sab, 06/12/2025 - 17:02

(Adnkronos) – “Buon compleanno per questo trentesimo anniversario de ‘L’Artigiano in fiera’. L’internazionalità di questa manifestazione ormai è un dato acquisito, con centinaia di nazioni rappresentate in un evento che ha una portata importantissima per Milano e la Lombardia anche dal punto di vista dell’indotto turistico. È importante anche che però quando parliamo di artigianato anche le istituzioni facciano del loro meglio per cercare di rendere la vita più facile ai nostri artigiani ed è quello che stiamo cercando di fare anche in Europa”. Ad affermarlo è Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, intervenendo all’inaugurazione de ‘L’artigiano in fiera’ questa mattina a Milano. 

“Semplificare, essere più vicini e meno invasivi nella vita quotidiana delle pmi artigiane, consentire loro di esprimere il meglio della loro eccellenza, di poter competere, di avere un mercato equo e non soltanto libero, un sistema doganale che controlli le merci che arrivano dentro al mercato europeo in modo da contrastare la concorrenza sleale. Insomma, c’è tanto lavoro da fare perché il mondo artigiano possa continuare a rappresentare la straordinaria eccellenza che rappresenta per il nostro territorio e per tutta l’Italia”, sottolinea. 

