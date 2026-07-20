Artico, Tajani "Il Governo ha una strategia, ma Mediterraneo non è secondario" - Tuttoggi.info

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Artico, Tajani “Il Governo ha una strategia, ma Mediterraneo non è secondario”

ItalPress

Artico, Tajani “Il Governo ha una strategia, ma Mediterraneo non è secondario”

Lun, 20/07/2026 - 21:02

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ROMA (ITALPRESS) – “Il governo ha una strategia sull’Artico, le rotte commerciali passeranno di lì per essere più competitive con altre rotte, ma ciò accadrà tra qualche anno. Però ci sono rotte che esistono e sulle quali dovremmo vedere come cambieranno gli interessi, ma non possiamo certamente pensare che il Mediterraneo diventi un’area secondaria”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro sulla strategia italiana per l’Artico. “Adesso c’è ricerca, ci sono materie prime, l’Italia è un Paese osservatore della Conferenza dell’Artico e continueremo a seguire”, aggiunge.
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