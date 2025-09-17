Arte al servizio della cura, Bayer e Gemelli insieme per Art4ART - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – Integrare arte e tecnologia nei reparti di degenza per migliorare l’esperienza terapeutica dei pazienti oncologici. E’ questo l’obiettivo del progetto “Art4ART – Arte per la Radioterapia Avanzata” che vede Bayer Italia confermare il proprio impegno a sostegno dell’iniziativa promossa dal Policlinico Gemelli in collaborazione con il MAXXI e patrocinato dal Ministero della Cultura. La collaborazione con il Gemelli testimonia la volontà di creare sinergie tra scienza, cultura e società, in un’ottica di ascolto e vicinanza concreta ai pazienti. Installazioni artistiche, monitor interattivi, tablet e una stanza immersiva a 360 gradi arricchiscono l’esperienza dei pazienti, trasformando l’ambiente in un percorso terapeutico più sereno e stimolante.

