Art, Atc e Piano faunistico, l’appello alla politica regionale

Le associazioni e i club dei cacciatori ribadiscono la loro contrarietà alle aree di rispetto e chiedono di cambiare il Piano faunistico

No alle Art, considerate dei “baracconi” e un appello alla Regione per superare le limitazioni del Piano faunistico e di un cambio nella gestione di alcuni Atc e in genere delle politiche venatorie. E’ quanto chiedono un gruppo di cacciatori e rappresentanti delle associazioni spontanee (il ricercatore faunistico Mario Bartoccini, Andrea Verzelli per Umbria Caccia e Natura, Danilo Mattioli del Club cacciatori Le Torri, Evandro Caiello e Claudio Tortoioli per Nata Libera Perugia) alla governatrice Donatella Tesei e all’assessore Roberto Morroni.

“Non consentiremo ulteriori limitazioni – scrivono – provenienti da associazioni o parti di esse o dirigenti di alcuni Atc”. Alcuni non tutti. Viene infatti apprezzata la gestione dell’Atc2 da parte del presidente Luciano Calabresi e di chi lo coadiuva nel Comitato di gestione. Per l’iniziativa intrapresa sui ripopolamenti. E perché, in generale, pur con una quota associativa di 25 euro, è l’unico Atc con i conti in ordine. E del presidente regionale della Libera Caccia, Lando Loretoni, “che con caparbietà si batte per arginare le derive”.