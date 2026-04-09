 Arsenale nascosto in bunker sotterraneo nella Piana di Gioia Tauro, un arresto - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Arsenale nascosto in bunker sotterraneo nella Piana di Gioia Tauro, un arresto

ItalPress

Arsenale nascosto in bunker sotterraneo nella Piana di Gioia Tauro, un arresto

Gio, 09/04/2026 - 09:03

Condividi su:


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un casolare isolato nelle campagne della Piana di Gioia Tauro nascondeva un bunker sotterraneo costruito per sfuggire a ogni controllo: invisibile dall’esterno e accessibile solo tramite una botola perfettamente mimetizzata nel pavimento. A scoprirlo sono stati i Carabinieri della Compagnia di Palmi, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo Valentia. Determinante l’intuito investigativo dei militari, che durante la perquisizione hanno notato alcune anomalie nella pavimentazione del locale principale. Da lì, la scoperta dell’accesso nascosto che conduceva a un vano sotterraneo in cemento armato, realizzato con cura e dotato di un sistema di aerazione artigianale, segno di una struttura pensata per garantire autonomia e segretezza. All’interno del bunker e nel casolare sovrastante, i Carabinieri hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale: armi da fuoco con matricole abrase e ingenti quantitativi di munizioni di vario calibro, custoditi in modo da far ipotizzare una disponibilità continuativa e organizzata. Il nascondiglio, secondo gli investigatori, potrebbe essere stato utilizzato per occultare armi e sostanze stupefacenti o come rifugio per sottrarsi alle ricerche. Nel corso dell’operazione un uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni.

tvi/mca1

(Fonte video: Carabinieri)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!