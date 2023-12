Ars contemporanea, esplorando le "Isole Culturali" di Gianluca Brundi - Tuttoggi.info

Il festival offrirà una varietà di eventi, tra cui incontri con attori, cantanti, musicisti, registi, danzatori e autori

Ars Contemporanea, un festival distintivo che celebra la fusione di arte, professionalità e mondanità, inaugura la sua sesta edizione. Sotto la direzione di Gianluca Brundo, attore, autore, regista e scrittore. Il festival si svolgerà presso l’imponente Palazzo della Corgna a Castiglione del Lago, un’importante dimora rinascimentale del XVI e XVII secolo. La presentazione del festival ha visto la partecipazione di figure chiave come il sindaco Matteo Burico, la vicesindaco Andrea Sacco e Marco Cecchetti, presidente di “Eventi Castiglione del Lago”.

Quest’anno, Ars Contemporanea si focalizza sul tema delle “Isole Culturali”, esplorando l’idea che viviamo in ambienti culturali isolati e che il passaggio da un’isola all’altra richiede un viaggio attraverso “deserti” crescenti. Questo tema sarà esplorato attraverso vari settori come cinema, teatro, musica e letteratura, con la partecipazione di personalità eminenti che hanno mostrato sensibilità per l’umanità.

Il festival offrirà una varietà di eventi, tra cui incontri con attori, cantanti, musicisti, registi, danzatori e autori, mirando a fornire non solo qualità ma anche un alto livello di intrattenimento. Brundo sottolinea l’importanza della sezione “Ars Contemporanea Kids” per i bambini, ritenendola la realizzazione più significativa della sua carriera.

Il programma del festival, che si svolgerà dal 4 al 6 gennaio, prevede una gamma di attività culturali e artistiche, tra cui spettacoli, presentazioni di libri e concerti. L’evento vedrà la partecipazione di personalità come Oscar Farinetti e il presidente de “I Borghi più Belli d’Italia”, Fiorello Primi, che contribuiranno all’arricchimento culturale del comune di Castiglione del Lago.