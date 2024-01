Ars Contemporanea, da giovedì la sesta edizione - Tuttoggi.info

Ideata e diretta da Gianluca Brundo, attore, autore, regista e scrittore, Ars Contemporanea ha come tema del 2024 le “Isole culturali”

Inizia giovedì 4 gennaio a Castiglione del Lago la sesta edizione di “Ars Contemporanea”. Ideata e diretta da Gianluca Brundo, attore, autore, regista e scrittore, Ars Contemporanea ha come tema del 2024 le “Isole culturali”.

“Guardandomi attorno – spiega Gianluca Brundo – mi sono reso conto che sempre più viviamo “relegati”, per chi ne apprezzi il fondamento, in isole culturali e che per passare da un’isola all’altra occorre “attraversare il deserto”, un deserto che cresce senza sosta. Per questa edizione si è pensato di sviluppare, essendo quella che viviamo un’epoca per molti versi buia, questo tema delle “Isole Culturali”, nei vari settori del cinema, del teatro, della musica, dei libri, attraverso ospitalità di personalità rilevanti e la produzione di spettacoli e concerti. Come ideatore e organizzatore nutro però, forte, un’ultima speranza, la più dolce e la più delicata, quella nei bambini. In loro è tutta la mia gioia, la mia meraviglia, la purezza e la fantasia di un mondo, a cui per fortuna ancora un po’ appartengo, da preservare e difendere». È nata così la sezione “Ars Contemporanea Kids” che aprirà la 3 giorni del festival. «Credo che sia la cosa più importante che abbia mai fatto“.

Giovedì sarà il giorno di GianGian Folletto il personaggio creato e interpretato da Gianluca Brundo, con un pensiero amorevole rivolto ai bambini. GianGian Folletto protagonista di una collana editoriale a fumetti per Bertoni Junior e di simpatici cortometraggi che stanno spopolando su Youtube, con decine e decine di migliaia di visualizzazioni in poche settimane: un successo inaspettato che dimostra che lo spazio per i bambini va riempito di messaggi positivi e stimolanti, di tranquillità e di dolcezza. “Non ho mai voluto lavorare – ha detto Brundo – né come attore, né come regista e sceneggiatore nell’ambito dell’infanzia. Ma ora che ho 53 anni, e un bel po’ di esperienza professionale alle spalle, confesso che invece ho un’ultima speranza, la più dolce e la più delicata: quella nei bambini. In loro è tutta la mia gioia, la mia meraviglia, la purezza e la fantasia di un mondo a cui, per fortuna, ancora un po’ appartengo, da preservare e difendere. Da qui la decisione di creare GianGian Folletto prima come gioco per mia figlia, poi di ampliare le prospettive di questa esperienza anche all’esterno, e portarla nell’universo internet che soprattutto per quanto riguarda i bambini ha bisogno di linguaggi, immagini, contesti diversi rispetto a quelli a cui li stiamo abituando. Sono estremamente soddisfatto di questa creazione: mi sta dando tanto e, credo, possa veicolare messaggi positivi e stimolanti per tutti i bambini“.

Si parte giovedì 4 gennaio con “Ars Contemporanea Kids”, isole culturali per l’infanzia: alle 15:30 Truccabimbi; alle 16 “Le Avventure Avventurose di GianGian Folletto”, incontro con il popolare folletto di Youtube e proiezione di alcune “avventure avventurose” “Babydance”, “Sciupitupitupità” con presentazione del libro “Le Avventure Avventurose di GianGian Folletto: la Fantasia”, edito da Bertoni Junior; alle 17 merenda con i buoni prodotti della terra a cura di Letizia Tiezzi. Alle 17:30 Caffè Contemporaneo con “Salviamo il pianeta”: l’editore Jean Luc Bertoni presenta Mario Ortolani e Cristina Arcioni con il libro “I fiori di Gea”. “C’era una volta Gea, la fata della natura, della musica e della gioia. Le era stato affidato da suo padre, il re del cielo, un pianeta: senza colori, senza musica, senza profumi, praticamente un pianeta triste. Gea ogni giorno guardava il suo pianeta e pensava nel suo cuore a cosa avrebbe potuto fare per renderlo più allegro e più bello“.

Venerdì 5 gennaio “Isole culturali nei grandi autori italiani”: alle 16:30 uno spettacolo per voce, corpo e pianoforte dal titolo “Passione Mundi, viaggio dal 1200 ai giorni nostri fra i più grandi autori italiani” con Gianluca Brundo e il maestro Francesco Attesti. Alle 18 Caffè Contemporaneo con Bertoni Editore che presenta il libro del documentarista Leonardo Araneo dal titolo “Back Home”.

Sabato 6 gennaio “Isole culturali nelle comunità artistiche”: alle 16:30 Caffè Contemporaneo con il libro “Omicidio al 14 rosso” di Donatello Alunni Pierucci (autore e regista) presentato da Jean Luc Bertoni. Alle 17:30 Concerto per Arpa di Elisabetta Stanghellini dal titolo “Corde risonanti del primo Novecento”, P. Hindemith “Sonata per arpa” (1939) e H. Reniè “Piece Symphonique” (1907). Alle 18 per Caffè Contemporaneo la presentazione del libro di Umberto Berlenghini, della Direzione Cinema e Serie TV RAI, “Witness 3. Il cinema al banco dei testimoni” (Porto Seguro); alle 19 Storie di Amicizia, proiezione del cortometraggio “Amici di sempre” di Christian Marazziti: interverranno Christian Marazziti e Dario Cassini.