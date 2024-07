Arrone River Beach Party - 2° edizione - Tuttoggi.info

Domenica 21 luglio 2024 – ore 17:00

Centro Canoe e Rafting Arrone – via delle Palombare – Arrone

Dopo il grande successo della prima edizione domenica 21 luglio appuntamento alle ore 18:00 ad Arrone presso il Centro Canoe e Rafting per il 2° River Beach Party, un evento unico ed imperdibile per tutti gli amanti della Valnerina e del divertimento che desiderano una serata al fresco lungo le sponde del fiume Nera. Nel prato antistante il Centro Canoe e Rafting prenderanno vita una serie di eventi, anche gratuiti, dal tramonto a notte, un programma ricco di attività outdoor che vedranno il Parco Fluviale del Nera protagonista di questo evento pensato dalla Pro Loco di Arrone in collaborazione con il Comune di Arrone per tutte le fasce di età con la possibilità anche di godere di un aperitivo o cena in un contesto naturale unico.

Ore 17:00 appuntamento con i più piccoli per “Grinfabula” laboratorio di lettura partecipata ad alta voce per imparare ad amare e rispettare il nostro pianeta, evento gratuito su prenotazione 335 7717129.

A seguire dalle ore 18:00 magia ed intrattenimento per adulti e bambini a cura del Mago Riky.

Ore 18:00 Flow Yoga e Natural River walking, eventi gratuiti su prenotazione e Sunset Biking, info e prenotazioni 327 366 7698

Ore 20:00 Beach Dinner, prenotazione obbligatoria e a seguire tanto divertimento con DJ-set a cura di Dj Juan Pedro.

Continua il grande impegno della Pro Loco di Arrone nella sua attività di promozione del territorio attraverso un ricco calendario di eventi in programma per tutta l’estate e che vede anche la collaborazione con altre associazioni del territorio. Il Beach River Party registra anche il supporto dell’Associazione “Integramente” APS che da anni si occupa progetti sociali e di attività rivolte a bambini e bambine con disabilità, principalmente con disturbo dello spettro autistico e disturbi del neurosviluppo.

Divertimento assicurato in una cornice unica come quella del Parco Fluviale del Nera

Tante le attività gratuite, cena con prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni 348 664 2826 – 335 7717129

In allegato locandine tematiche





Luogo: Arrone Centro Canoe e Rafting , via delle Palombare