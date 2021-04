Arrivano in Italia Golf GTI Clubsport 45 e GTI con cambio manuale - Tuttoggi

La Volkswagen nell’estate del 1976 lanciò una versione sportiva della Golf: la GTI. Allora, nessuno pensava che sarebbe divenuta la compatta sportiva di maggior successo al mondo: le 5.000 vetture inizialmente previste, oggi sono diventate ben oltre 2,3 milioni. Per festeggiare il quarantacinquesimo compleanno di questa icona sportiva, il marchio di Wolfsburg ha creato una serie speciale per l’anniversario: la Golf GTI Clubsport 45, basata sulla GTI Clubsport da 300 CV. La forte caratterizzazione rende la Clubsport 45 molto appetibile per i collezionisti, già da nuova. Questa edizione speciale è disponibile in Italia al prezzo di listino di 51.900 Euro. Inoltre, la gamma italiana della Golf GTI si amplia ulteriormente con l’introduzione a listino della versione da 245 CV con cambio manuale. Quest’ultima è proposta al prezzo di 39.450 Euro.

