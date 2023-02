Arrivano 38 proposte-progetto sullo sviluppo al Comune di Todi - Tuttoggi

Il Comune punta a migliorare programmazione e coordinamento dei progetti di iniziative socio-culturali e di promozione turistica

Sono state in totale 38 le proposte-progetto pervenute al Comune di Todi per lo sviluppo, nel corso del 2023, di iniziative socio-culturali e di promozione turistica, a seguito di un avviso pubblico aperto per 50 giorni. “L’idea di una call – tiene a spiegare il Sindaco Antonino Ruggiano – costituisce una importante innovazione soprattutto in termini di metodo: l’obiettivo è infatti quello di fare uno scatto in avanti in termini di programmazione e pianificazione, con l’Amministrazione che si impegna a concedere patrocini, spazi e contributi, nei limiti delle risorse disponibili, con maggiori certezze per gli organizzatori ma anche con un ruolo più forte di coordinamento e di supervisione del cartellone delle manifestazioni cittadine”.

L’esame delle proposte pervenute ha portato all’esclusione iniziale di sette domande, in quanto non ricevibili ai sensi del bando, alle quali se ne sono aggiunte altre sei valutate non coerenti con l’avviso. Delle restanti trentuno è stata stilata una graduatoria che, oltre alla valenza del progetto, ha permesso di mappare il tipo di supporto richiesto in termini di spazi e servizi, il periodo di svolgimento, indispensabile al fine di evitare sovrapposizioni, e il contributo economico richiesto all’ente pubblico, che non potrà comunque mai superare l’80% delle spese sostenute.