Arriva la quarta "Casa dell’acqua" nel territorio di Magione - Tuttoggi

“Dal 2020 al 2022 i tre impianti installati in questo comune – hanno affermato l’ad Buonfiglio

e il presidente Calabrese – hanno erogato 900 mila di litri d’acqua, evitando la produzione

di 600mila di bottiglie di plastica, pari a oltre 500 al giorno con quasi 90 tonnellate di anidride

carbonica non immessa nell’ambiente. Quella della Fonte Urbana è acqua buona e ‘sicura’,

poiché una volta al mese la preleviamo e facciamo le analisi per verificare che tutti i

parametri siano conformi alla legge.

Nella struttura – hanno ricordato – è anche presente il Qr Code grazie al quale si può scaricare l’app Waidy e geolocalizzare la Fonte più vicina ed avere ogni informazione sulla qualità dell’acqua erogata».

“Questi impianti, oltre a essere funzionali, ci permettono concretamente di contribuire al

miglioramento della qualità ambientale – ha detto il sindaco Chiodini -: i dati forniti da Umbra

Acque lo dimostrano. Si tratta di un servizio innovativo che è stato possibile realizzare grazie

alle risorse messe a disposizione dall’Auri. Ringrazio dunque la società che lo ha realizzato,

oltre all’assessore Ollieri e alla consigliera Stortini che si sono adoperati per avere questa

quarta Fonte Urbana”.

Umbra Acque ricorda che le chiavette ricaricabili da utilizzare per prelevare l’acqua, sono

disponibili al Bar Sant’Arcangelo, in via della Sapienza,127. La società sottolinea inoltre che

dal 2020 al 2022 le Fonti Urbane hanno erogato 26 milioni di litri d’acqua, evitando la

produzione di 17 milioni di bottiglie di plastica con più di 4mila tonnellate di anidride

carbonica non immessa nell’ambiente Inoltre, anche questo impianto è covid-free:

l’erogazione dell’acqua infatti, avviene passando la mano davanti ad un lettore ottico senza

la necessità di premere pulsanti. Inoltre è presente un pannello informativo che illustra le

caratteristiche dell’acqua erogata e dei relativi benefici ambientali. Il pannello informativo

fornisce inoltre anche informazioni sul Servizio Idrico (interruzioni programmate, rotture e

quant’altro).