Arriva la Cie, boom di richieste per il cambio della carta d'identità: Assisi si attrezza - Tuttoggi.info

A partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee non saranno più valide. Lo ha stabilito il Ministero dell’Interno con una recente Circolare, segnando un passaggio definitivo verso l’utilizzo della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Si tratta di un cambiamento importante, che riguarda tutti i cittadini e che rende necessario, nei prossimi mesi, verificare la validità del proprio documento ed eventualmente procedere alla sostituzione.

Per accompagnare i cittadini in questa fase di transizione, il Comune di Assisi ha già attivo il servizio di rilascio della CIE presso l’Ufficio Servizi Demografici, accessibile su appuntamento nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; e il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. In considerazione del prevedibile aumento delle richieste nei prossimi mesi, l’Amministrazione comunale ha inoltre previsto aperture straordinarie, sempre su appuntamento, dedicate esclusivamente al rilascio delle carte d’identità elettroniche, nelle giornate di giovedì pomeriggio per i mesi di aprile e maggio.La prenotazione può essere effettuata telefonando ai numeri 075 8138225 – 248 – 250, dalle ore 12.30 alle ore 14.00, oppure inviando una richiesta all’indirizzo PEC comune.assisi@postacert.umbria.it.

È utile ricordare che, per gli spostamenti all’interno del territorio nazionale, non è obbligatorio essere in possesso della carta d’identità: la normativa vigente riconosce infatti come equivalenti diversi documenti di identificazione, tra cui il passaporto, la patente di guida e altre tessere rilasciate da amministrazioni dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente. Tali documenti equipollenti sono indicati nell’art.35, c.2 DPR n.445/2000 e possono essere utilizzati non solo per viaggiare, ma in ogni situazione in cui sia richiesta l’identificazione personale. Diverso è il caso dei viaggi all’estero: in questo caso sarà necessario disporre di un passaporto oppure di una Carta d’Identità Elettronica valida per l’espatrio.