Si chiama IPA2X ed è la dimostrazione di come i robot stiano lasciando i laboratori per entrare nella vita di tutti i giorni. IPA2X è l’acronimo di “Intelligent pedestrian assistant to everyone” ed è il nome di un rover capace di aiutarci ad attraversare la strada, riducendo il rischio che un’auto ci finisca addosso. A Milano, nel corso di una sperimentazione vicino a una scuola, ha aiutato gli alunni a raggiungere il loro istituto.

