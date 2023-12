Arriva il nuovo SUV di Dr - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Il DR Group ha presentato il nuovo brand Sportequipe, entrando in un nuovo settore di mercato quello dei SUV Premium. Sportequipe 8 Hybrid Plug-in è un Suv 7 posti di 4 metri e 70, in grado di sprigionare complessivamente 317 cavalli, con una coppia massima complessiva di 545 Nm, un’accelerazione da 0 a 100 in 6,9 secondi ed una velocità massima di 201 km/h. È spinto da un motore termico 1.5 turbo benzina da 108 Kw e due motori elettrici (uno da 55 Kw, l’altro da 70 Kw) che, alimentati da un pacco batterie con tecnologia ternaria agli ioni di litio da 19,3 kWh, hanno un’autonomia complessiva di 80 km. Il prezzo di listino è di 49.900 euro full optional di serie. La versione Exclusive con wrapping ed interni in Alcantara pregiato costa 5.000 euro in più.

tvi/gsl