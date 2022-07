Arriva il bonus trasporti per i mezzi pubblici - Tuttoggi

Arriva il bonus per il trasporto pubblico. Lo scopo della “misura sociale” è sostenere il reddito e contrastare l’impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica in corso.

L’agevolazione, che potrà essere richiesta da settembre, è utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per quello ferroviario nazionale.

