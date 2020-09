Arriva Gubbio Welcome Card, il "pass" per vivere al meglio la città - Tuttoggi

Esplorare storia, bellezza e sapori della città medievale più bella del mondo grazie alla Gubbio Welcome Card, acquistabile da casa o scaricabile dallo smartphone.

Si tratta di una nuova carta salva tempo, taglia file e soprattutto in grado di far risparmiare turisti e cittadini grazie agli sconti su musei, servizi, ristoranti ed esperienze. A presentarla, questa mattina (mercoledì 30 settembre), sono stati Maddalena Vantaggi, designer del territorio, e Filippo Manuali, graphic designer, che, insieme al sindaco di Gubbio Filippo Stirati e all’assessore alla Cultura Oderisi Nello Fiorucci, hanno lanciato il nuovo prodotto.

“Un modo per dare il benvenuto a chi arriva in città – ha spiegato Maddalena Vantaggi – per proporre al turista una serie di esperienze a prezzi vantaggiosi e per creare una rete di operatori che in ogni momento possono entrare a far parte della Gubbio Welcome Card”.

La carta, un servizio realizzato da Magnetour con il contributo del Comune di Gubbio e in collaborazione con Umbriamarche, sarà “tematica”, ossia pronta ad essere declinata, in termini di esperienze enogastronomiche, visite e soggiorni, per ogni stagione turistica della città. Si parte con l’edizione “Tartufo”, valida fino al 30 novembre e contenente esperienze di ricerca e degustazione.

“Puntare sul turismo oggi implica una serie di competenze e specializzazioni – ha sottolineato il sindaco Stirati – e oggi presentiamo un prodotto che propone al turista un intero territorio, nell’insieme delle sue eccellenze e specificità. Tutte le offerte che ampliano la possibilità di godere della città in termini di giornate di permanenza sono da perseguire e da coltivare. E anche per questo il rapporto con le Marche è fondamentale: c’è una vicinanza storica, culturale ed economica, con concreti terreni di integrazione, che stiamo valorizzando e che nei prossimi anni si concretizzerà”.

Anche l’assessore al Turismo Fiorucci ha parlato di “un’idea coerente con la strategia che portiamo avanti da anni, e che vede il territorio come contenitore di prodotti pensati per soddisfare specifici target. La card è esattamente un selezionato menu di attività ed esperienze che forniamo a chi arriva a Gubbio, luogo nel quale si possono soddisfare determinate passioni”. La carta è acquistabile collegandosi a www.gubbiowelcomecard.it, che contiene anche tutte le informazioni sui musei, le attività e gli operatori aderenti al progetto.