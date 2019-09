Arriva a Perugia l’Imprenditore del futuro, il 7 ottobre

Le regole del business sono cambiate. La competizione è diventata globale ed essere un imprenditore è un ruolo molto diverso rispetto solo a 5 anni fa.

Chi riuscirà a comprendere questo cambiamento nel più breve tempo possibile, viaggerà ad una velocità maggiore, rispetto a colui che, invece, continuerà a gestire la propria azienda come se nulla fosse cambiato. Infatti, la battaglia oggi non è solo sulla competizione ma sulla rapidità di mettere un prodotto prima degli altri sul mercato o entrare in nuovi mercati prima degli altri.

Ad aiuto degli imprenditori di Perugia arriva un evento che fornisce tutti quegli strumenti che, fino a poco tempo fa, erano appannaggio solo delle grandi multinazionali.

Diventare imprenditore del futuro: più utili e meno i costi grazie al controllo di gestione e alla tecnologia

Oggi la maggior parte degli imprenditori, presi a fare business, non ha una strumentazione minima di bordo per guidare la propria nave (Azienda) e guardare i numeri, rischiando ogni giorno di fallire.

I numeri sono la chiave del business e saperli padroneggiare decreterà il successo o il fallimento di un’azienda. Infatti, il 90% degli imprenditori gestisce l’azienda guardando solo il conto corrente, anziché il Conto Economico.

Non sanno se i soldi che stanno spendendo, sono propri,oppure dei clienti, oppure dei fornitori, o delle banche o dello Stato. Spendono senza sapere il perché e, solo nel momento del bisogno (ad esempio quando devono pagare le tasse o un fornitore), si accorgono di non avere la liquidità necessaria.

Queste tematiche e le altre indicate più avanti, verranno trattate all’evento:

“L’IMPRENDITORE DEL FUTURO”

L’evento si terrà a Perugia il prossimo 7 ottobre 2019.

Sarà un’occasione unica in cui, Gianluca Massini Rosati e Federico Pacilli (Fondatori del progetto Xriba), sveleranno ai presenti:

come trasformare una piccola impresa in un’azienda di straordinario successo ;

; come trovare i costi nascosti che rallentano un’azienda e che, se non vengono individuati, possono portare a pesanti difficoltà finanziarie;

3 pratiche strategie di pianificazione fiscale che sono perfette per chi ha una srl o una p.iva e che possono far risparmiare migliaia di euro di tasse, in modo onesto e legale;

come sapere in anticipo e in modo praticamente automatico quante tasse un’azienda andrà a pagare il mese, il trimestre o l’anno successivo in modo da evitare le improvvise mazzate di F24;

come capire se ci sono dei fornitori che stanno facendo pagare troppo i loro prodotti e servizi;

come usare la potenza dell’intelligenza artificiale in modo da ridurre fino al 90% il tempo speso in amministrazione avendo sempre sotto controllo tutti i numeri che contano dell’azienda.

Inoltre ogni partecipante riceverà in OMAGGIO una copia cartacea del nuovissimo libro “L’IMPRENDITORE DEL FUTURO” di Federico Pacilli.

