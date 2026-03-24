Arresto cardiaco, medici dell'Ospedale di Terni nella stesura delle linee guida nazionali - Tuttoggi.info

L’Azienda Ospedaliera di Terni partecipa con due suoi professionisti, il dottor Fabrizio Armando Ferilli, Responsabile della struttura semplice dipartimentale di Cardioanestesia e il dottor Claudio Fiorelli, cardioanestesista, alla stesura delle più recenti linee guida nazionali sull’arresto cardiaco. Si tratta di un documento di riferimento fondamentale per la gestione clinica delle emergenze cardiovascolari in ambito ospedaliero ed extraospedaliero. I due medici hanno messo a disposizione competenze cliniche avanzate, la loro esperienza maturata sul campo e una profonda conoscenza delle strategie di rianimazione cardiopolmonare e cerebrale.

All’interno dell’Azienda Ospedaliera di Terni, il dott. Fiorelli opera in qualità di istruttore, mentre il dott. Ferilli è il Direttore dei corsi nei programmi di ACLS – (Advanced Cardiac Life Support) – e BLS-D – (Basic Life Support Defibrillation) – percorsi formativi altamente specialistici dedicati alle manovre avanzate di rianimazione cardio respiratoria e cerebrale. Le nuove linee guida costituiscono uno strumento essenziale per uniformare i comportamenti clinici, migliorare gli esiti dei pazienti colpiti da arresto cardiaco e garantire elevati standard di sicurezza e appropriatezza delle cure.

I corsi ACLS si basano su un approccio multidisciplinare e integrato e vedono il coinvolgimento attivo di numerosi professionisti dell’Azienda Ospedaliera di Terni. Tra questi il dott. Giorgio Parisi, Direttore del Pronto Soccorso e del Dipartimento Emergenze-Urgenze, il dott. Andrea Colasanti, anestesista, il dott. Marco Castronuovo, cardiologo, il dott. Valerio Di Nardo del Centro di Formazione, oltre a Mauro Scimmi (IFO – DEA e Terapia Intensiva), la dott.ssa Paola Degli Angeli, medico del Pronto Soccorso, Paolo Saveri, infermiere strumentista della Sala Operatoria di Neurochirurgia.

Il Centro di formazione dell’Azienda Ospedaliera di Terni, diretto dalla dottoressa Alessandra Ascani, è parte integrante del Centro Unico di Formazione Regionale. Il Piano Unico di Formazione Regionale comprende la formazione di operatori sanitari provenienti dalle Aziende Ospedaliere e dalle due ASL. L’obiettivo è quello di garantire un’elevata preparazione teorico-pratica nelle manovre avanzate di rianimazione, favorendo l’adozione di procedure condivise, l’integrazione tra professionisti e il miglioramento continuo della risposta sanitaria nelle situazioni di emergenza tempo-dipendenti. L’attività formativa svolta a Terni rappresenta un elemento centrale nella strategia di crescita e qualificazione del personale sanitario. Analizzando i dati più recenti, relativi agli anni 2023, 2024 e 2025, emerge una produzione formativa stabile e significativa. In particolare, nel 2025, risultano erogati:

•⁠ ⁠ACLS: 5 edizioni, per un totale di 54 partecipanti

•⁠ ⁠BLSD: 14 edizioni, per un totale di 175 partecipanti

•⁠ ⁠BLSD Retraining: 12 edizioni, per un totale di 130 partecipanti

•⁠ ⁠BLSD Università: 4 edizioni, per un totale di 48 partecipanti

Il totale complessivo dei partecipanti ai corsi 2025 ammonta a 407 circa persone formate. I dati degli anni 2023 e 2024 confermano un andamento sovrapponibile, con una media annuale di circa 400–450 operatori formati nelle diverse tipologie di corso. Da segnalare la formazione del personale dell’elisoccorso umbro, attraverso un corso di ACLS. Questi numeri testimoniano l’impegno costante dell’Azienda nel garantire percorsi formativi aggiornati, conformi alle linee guida nazionali e internazionali, e capaci di sostenere la qualità e la sicurezza delle cure erogate. La partecipazione alla stesura delle linee guida nazionali e l’impegno costante nella formazione certificano il ruolo dell’Azienda Ospedaliera di Terni non solo come centro di cura, ma anche come polo di riferimento scientifico e formativo, capace di incidere positivamente sul sistema sanitario a livello locale e nazionale.