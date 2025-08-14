 Arrestato narcotrafficante a Fiumicino con 19 chili di cocaina - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Arrestato narcotrafficante a Fiumicino con 19 chili di cocaina

ItalPress

Arrestato narcotrafficante a Fiumicino con 19 chili di cocaina

Gio, 14/08/2025 - 11:48

Condividi su:

ROMA (ITALPRESS) – Un narcotrafficante, che trasportava 19 chili di cocaina, è stato arrestato presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Le “fiamme gialle” del Gruppo di Fiumicino, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno individuato, sulla base di mirate attività di intelligence, un passeggero, proveniente da San Paolo (Brasile), giunto con uno dei primi voli del mattino. All’arrivo presso il punto di sbarco l’uomo visibilmente agitato, scrivono le Fiamme Gialle in una nota, è stato fermato dai militari che, insospettiti dall’atteggiamento nervoso e dalle dichiarazioni contraddittorie, hanno proceduto a un controllo più approfondito. Dopo aver scansionato il bagaglio a mano del “turista”, sono stati rinvenuti 18 panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 19 chilogrammi. L’intera partita di droga, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali circa 2 milioni di euro.
-foto Gdf-
(ITALPRESS).

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!