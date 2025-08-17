 Arrestato latitante nel Foggiano, le immagini della cattura - Tuttoggi.info
ItalPress

Arrestato latitante nel Foggiano, le immagini della cattura

Dom, 17/08/2025 - 18:02

FOGGIA (ITALPRESS) – È stato arrestato a Cerignola il latitante Tommaso Morra, condannato in via definitiva alla pena di 12 anni e 6 mesi di reclusione, di cui dovrà scontare il residuo pari a 9 anni, 6 mesi e 25 giorni. A catturarlo la Polizia di Stato, con il supporto della Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia con la collaborazione operativa della Procura della Repubblica di Bari Direzione Distrettuale Antimafia. L’uomo, insieme ad altri 30 complici, si era reso responsabile nel marzo 2022 del tentativo di assalto a un caveau a Calcinato, in provincia di Brescia.

(Fonte video: Polizia di Stato)

